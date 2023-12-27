«Ситуация сложная»: командующий ВСУ заявил о трудностях на четырех направлениях
Командующий ВСУ Сырский: боевики испытывают сложности на четырех направлениях
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
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С чем столкнулись украинские неонацисты в зоне спецоперации?
Командующий украинскими войсками Александр Сырский вновь подтвердил сложную ситуацию на восточном фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ситуация на востоке остается сложной», — сообщил он.
По словам Сырского, российская армия активизировались в зоне конфликта, в связи с чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями на артемовском, краснолиманском, купянском и северском направлениях.
На прошлой неделе Сырский также говорил о сложной обстановке на восточном фронте для украинской стороны.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал резко высказался в адрес Владимира Зеленского.