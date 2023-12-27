«Мы вернулись»: адвокат Чекалиной подтвердил снятие всех ограничений

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

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Буквально на прошлой неделе ФНС открыла в отношении блогера новую налоговую проверку. А сегодня — она снова постит в социальных сетях.

Все ограничения сняты с блогера Валерии Чекалиной, более известной под ником Лерчек. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков в беседе с РИА Новости.

«Все ограничения сняты», — сказал он.

Речь в том числе идет и об ограничениях, связанных с перемещением и использованием интернета. На странице в одной из запрещенных соцсетей Лерчек уже опубликовала видео с супругом Артемом Чекалиным и детьми. Все семейство — в нарядных костюмах. На фоне видеоряда звучит голос блогера.

«Мы вернулись, чтобы остаться», — заявила Лерчек.

Лерчек и ее мужа ранее обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить. Отмечается, что деньги, которые они вернули государству, пара брала взаймы.

Недавно Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Задолженность была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru писал, что у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой. ФНС на прошлой неделе открыла в отношении Чекалиной новую налоговую проверку.