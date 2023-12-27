Губы ее выдали: эксперт проанализировал извинения Ивлеевой после «шабаша» в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anastasia Ivleeva

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Какие выводы можно сделать из очередного видеообращения блогерши?

Повторное обращение Насти Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки в Москве было вполне искренним. Об этом изданию NEWS.ru заявил эксперт-физиогномист Олег Воеводин.

«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Поэтому здесь все реально, все искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — поделился профессионал.

По его мнению, повторяющиеся наклоны головы влево и кивки говорят о том, что телеведущая не намерена в дальнейшем наступать на злополучные грабли. Кроме того, Воеводин отметил, что веки оскандалившейся знаменитости были довольно большими, что свидетельствует о ее открытости при записи видео.

«Если смотреть на линию меж губ, то она неровная во время разговора и в спокойном состоянии — показатель того, что она искренне переживает. Также в самые острые моменты она поджимает нижнюю губу, что тоже говорит об искренности», — говорит он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева записала новое видеообращение к народу — в нем она плачет и раскаивается во всех грехах.