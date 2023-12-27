Умер бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Шойбле считался ветераном немецкой политики, в разное время он возглавлял несколько ведомств в стране.

Немецкий политик, бывший председатель Бундестага, а также экс глава МИД и МВД Германии Вольфганг Шойбле скончался на 82-м году жизни. Об этом его родственники сообщили изданию Bild.

Не стало Шойбле минувшей ночью, 27 декабря. Умер он во сне. Причина смерти или иные обстоятельства газета не приводит.

Вольфганг Шойбле считался ветераном немецкой политикм и легендой Христианско-демократического союза. Он сыграл значимую роль в объединении Германии, а также за свою карьеру успел возглавить несколько ведомств.

Шойбле дважды становился председателем Бундестага — сначала в 1972 году, а после — в 2017-м. Дважды он также становился главой МВД Германии, а также был министром финансов страны с 2009 по 2017 год.

В 1990 году, будучи министром внутренних дел ФРГ, Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали договор о воссоединении республик.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.