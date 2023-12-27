«Горит корью»: в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию в стране и мире

Фото: SEM VAN DER WAL / ТАСС

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Главный государственный санитарный врач России объяснила, почему растет количество заболевших этим вирусом.

Вирус кори, случаи которого все чаще регистрируются в России, был завезен из 16 стран. Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного государственного санитарного врача России, в разных регионах было зафиксировано 123 случая завоза кори с последующим распространением заболевания.

«Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — сказала Анна Попова.

При этом она уточнила, что распространения инфекции в России удалось избежать, все необходимые меры приняты своевременно и в нужных объемах. Ситуация контролируется.

Также Попова отметила, что болеют корью только те, кто не делал прививку от вируса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США начал распространяться «вирус зомби».