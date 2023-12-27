«Перспективная техника»: в зоне СВО опробуют дистанционно управляемую БМП

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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В настоящий момент эта боевая машина пехоты проходит испытания.

Новейшую боевую машину с дистанционным управлением планируется опробовать в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — сказал он.

Чемезов назвал эту БМП перспективной техникой, с помощью которой получится исключить риск поражения российского экипажа на опасных направлениях зоны спецоперации. Причем комплектом дистанционного управления будет оснащена не только БМП, но и самоходная противотанковая пушка 2С25М.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Ростехе» рассказали, когда в зону СВО поставят гаубицу «Коалиция».