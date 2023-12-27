Центробанк ужесточит требования к ипотечным кредитам с 1 марта

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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От чего регулятор отталкивался при принятии решения?

Центробанк (ЦБ) России с 1 марта следующего года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Ожидается, что решение позволит ограничить риски закредитованности россиян, пишет пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ЦБ принял это решение на фоне быстрого роста кредитования, которое провоцирует снижение стандартов кредитования. С 2021 года доля кредитов, выданных клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, увеличилась почти вдвое, до 47% к концу 2023 года. Почти половина всех выданных кредитов — кредиты на приобретение жилья с низким первоначальным взносом, до 20%.

Также мера была необходима на фоне увеличения числа льготных программ, из-за которых выросли цены на первичном рынке.

В октябре ЦБ уже повышал макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам. Это позволило снизить количество кредитов с низким первоначальным взносом, но доля кредитов, предоставляемых заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, осталась высокой.

С 1 марта 2024 года будут дополнительно повышены надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН, чтобы ограничить рост ипотеки из-за вовлечения высокозакредитованных граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку, но изменит условия кредитования.