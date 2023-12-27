В России продлили запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Решение правительства, в том числе, касается различного технологического оборудования и станков для обработки металла. Сколько будет действовать ограничение?

В России на два года продлили запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования. Решение об этом приняло правительство, следует из официального сообщения в Telegram-канале.

Так, запрет будет действовать до конца 2025 года. Из страны запрещено вывозить технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы и станки для обработки металла.

«Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов ЕАЭС», — уточнили в правительстве.

Предусмотрены и другие исключения. Запрет не будет касаться медицинских изделий, ранее ввезенных в Россию для регистрации. Также под ограничения не подпадут холодильное оборудование, насосы и ряд категорий судов.

«Кроме того, смягчаются ограничения на вывоз отдельных видов товаров системообразующими предприятиями и их дочерними организациями. Решение об экспорте товаров такими компаниями будет принимать правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств», — добавили в правительстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России продлило временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз до 31 декабря 2025 года. Данная мера направлена на обеспечение защиты интересов государства.