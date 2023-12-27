По новым условиям: как Сбербанк теперь будет выдавать льготную ипотеку

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov

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Правительство РФ скорректировало параметры госпрограмм.

Сбербанк продолжит выдавать гражданам ипотеку по льготной программе, однако ее условия будут изменены. Об этом пресс-служба кредитной организации сообщила «Интерфаксу».

Несколькими днями ранее, 23 декабря, в силу вступило постановление правительства, корректирующее параметры государственных программ.

С 20 до 30% был повышен взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых, а также для столичного региона, Санк-Петербурга и Ленобласти был в два раза снижен максимальный размер кредита. Теперь он составляет шесть миллионов рублей.

Кроме того, после постановления кабмина была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, которые получают банки при реализации льготных программ.

Сбербанк принял решение не исключать льготные программы, а изменить их условия. С 11 января 2024 года Сбербанк введет новые условия на выдачу льготной ипотеки. Изменения коснутся кредитования для покупки как готового жилья, так и строящегося.

«Подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», — добавили в пресс-службе кредитной организации.

Речь идет про программы «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».

Таким образом, для заявок, оформленных с 11 января, клиент должен будет выбирать застройщика, который отвечает новым условиям. В противном случае ипотеку можно будет оформить по базовой программе, минимальные ставки для которых у Сбербанка составляют 15,6%.

Если клиенты оформили заявку до 10 января 2024 года, то на них ограничения при выборе застройщика не распространяются. Они все еще могу поучаствовать в программе, которая не предусматривает обязательного субсидирования от застройщика.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от страхования.