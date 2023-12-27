Предновогодний Киев: люди озлоблены и бедны, власти шикуют

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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В столице Украины людям не до праздника — того и гляди, что бросят на передовую из комфортной квартиры.

У многих украинцев призывного возраста настроение не новогоднее, а чемоданное. Это вполне понятно: власти собираются уже в январе внести в Верховную раду законопроект, значительно ужесточающий порядок мобилизации и ответственность за уклонение от нее.

Офис Владимира Зеленского ставит задачу набрать в армию дополнительные полмиллиона человек. Недавно местные группы в соцсетях всколыхнула новость о том, что сотрудники военкомата ворвались в один из ресторанов прямо во время празднования юбилея и насильно начали вручать повестки гостям.

Подобные инциденты всерьез перепугали людей. Сейчас среди украинцев наблюдается массовый отказ от посещения праздничных мероприятий.

Украинцы боятся ходить на корпоративы

Изданию EADaily сложившуюся на Украине ситуацию в канун Нового года прокомментировала русская киевлянка Нина. Она — официантка одного из кафе, находящегося в центре украинской столицы.

По ее словам, в этом году в заведении, где она работает, многократно снизилась посещаемость. А в канун праздников два из трех заказанных корпоративов были отменены.

«Боятся „могилизаторов“. И то, надо сказать, неспроста: заявились тут к нам два здоровых мужика из ТЦК и полицейский, стали требовать журнал регистрации заказов. Ну, наш директор побоялся перечить…» — говорит она.

Контролеры зафиксировали даты и попросили никому не говорить об их визите. Женщина сказала, что они немедля предупредили всех клиентов.

Так, две компании отменили мероприятие, а в третьей были только одни женщины и двое мужчин в возрасте. В итоге туда военкоматчики не пришли.

Нина также раскрыла, что беспокоит жителей города. Даже перед Новым годом они обсуждают политику властей Незалежной и положение дел на фронте.

«Сначала шептались, потом расслабились и начали говорить громко. Главная тема такая: Россия уже явно побеждает, ой, рятуйте, что ж это будет? Кстати, такие разговоры уже далеко не редкость. А еще крыли и в хвост, и в гриву „могилизаторов“ за их беззаконную наглость, хватания людей на улицах, насилие… Вот такое веселье…» — отметила работница общепита.

«Старики сидят на гречневой каше»

Другой русский киевлянин, педагог на пенсии Вячеслав сообщил, что у них абсолютно не чувствуется приближение волшебного праздника. Многие горожане ходят унылые и озабоченные: их угнетают мобилизация, обнищание и экономический кризис, а хуже всего старикам.

«Многие ведь фактически выживают на хлебе и воде, впроголодь. Вы посмотрите, сколько пожилых людей роются по помойкам… Хорошо, нам с женой дети помогают материально, а вот наши соседи-ровесники, только на гречневой каше, морковном супе и картошке сидят. И так очень многие…» — негодует пенсионер.

Он также раскритиковал действия властей Украины. По его мнению, чиновники вконец обнаглели, вогнали народ в уныние и озлобили.

«Ведь они воруют миллиарды совершенно беспардонно и при этом гонят на убой все новое и новое „пушечное мясо“, чтобы оно их защищало. Но народ, похоже, прозревает, даже свидомые „патриоты“ ругают их все чаще и чаще», — подытожил киевлянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что военнообязанные украинцы получат повестки даже за границей.