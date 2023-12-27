ФАС возбудила дела против «дочек» компании «Лукойл» из-за наценок на бензин

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Увеличение стоимости зафиксировали на автозаправках в Нижнем Новгороде и Перми.

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дела в отношении «дочек» компании «Лукойл» в двух регионах России. Причиной стали наценки на бензин на автозаправках. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«Выявлены увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО „Лукойл“, расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина», — отмечается в сообщении.

Компаниям придется выплатить административный штраф или перечислить весь полученный от противоправных действий доход в госбюджет.

ФАС уже возбуждала дело в октябре против нижегородской дочерней компании «Лукойла». Тогда она увеличила почти в два раза уровень наценки на дизельное топливо в мелком опте. В частности, компания подняла его с 9,2 до 17,7%.

В том же месяце антимонопольная служба предотвратила продажу топлива на АЗС «дочки» по десять литров в одни руки. Это происходило в Челябинске. После этого компания своевременно устранила нарушения и к ответственности не привлекалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц. В частности, речь идет о Кемеровской, Ивановской, Донецкой и Воронежской областях. Например, в последнем регионе яйца подорожали от 16 до 37%.