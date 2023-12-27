Налоговая заинтересовалась счетами Ивлеевой после «голой» вечеринки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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ФНС выяснит, платила ли известная блогерша налоги.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась счетами телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой после ее скандальной вечеринки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Так, ФНС проверит, платила ли Ивлеева налоги, сборы и страховые взносы за период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2023 года. При этом, по данным источника, блогер уже сталкивалась с проблемами уплаты налогов и обещала погасить долги, однако этого не сделала. ФНС решила провести вторую проверку.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Недавно в суд был подан иск на взыскание одного миллиарда рублей с Ивлеевой за причинение морального вреда из-за вечеринки. Его подписали уже 23 человека во главе с актером «Бригады» Александром Иншаковым. Юрист Ксения Корсукова рассказывала, получится ли взыскать с телеведущей столько денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерты певицы Лолиты Милявской начали отменять после скандального «шабаша» Ивлеевой.