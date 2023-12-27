Фантастические запросы: Украина хочет приложить руку к запасам угля Австралии
Посол Украины Мирошниченко попросил у Австралии поделиться углем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf; 5-tv.ru
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Дипломатам из Незалежной приходится ходить с протянутыми руками по всему миру.
Видимо, отчаявшись получить финансирование от своих главных союзников, Киев обратился за помощью к далекой Австралии. Украинский посол Василий Мирошниченко опубликовал статью в австралийской газете The Sydney Morning Herald с призывом не забывать об Украине.
По его словам, многие страны устали от конфликта, поэтому начинают его игнорировать, и это сейчас наибольшая угроза для Киева, у которого заканчиваются боеприпасы. Еще одна проблема — это суровая зима.
По словам дипломата, Украине потребуются дополнительные запасы угля, чтобы обеспечить население теплом и энергией. И именно Австралия могла бы поставить это сырье.
Ранее 5-tv.ru писал, что военная помощь Запада и его интерес к Украине ослабевают, а, значит, киевскому режиму скоро придется задуматься о мирных переговорах. По мнению зарубежных экспертов, во многом причиной ослабления военной помощи Киеву являются несбывшиеся надежды США и Европы после широко анонсированного контрнаступления украинцев.