Героя наградят: полицейский спас провалившегося под лед школьника в России

Полицейский спас провалившегося под лед школьника в Волгоградской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Обоих с помощью веревки вытянули на берег сотрудники МЧС.

В Волгоградской области полицейский спас школьника, провалившегося под лед. Так, 12-летний мальчик вышел на слишком тонкий лед местной реки.

Кромка не выдержала веса, и ребенок оказался в холодной воде. На помощь ему бросился местный участковый.

Несмотря на зимнюю температуру и сильное течение, полицейский быстро добрался до тонущего подростка. Обоих с помощью веревки вытянули на берег сотрудники МЧС.

Ребенка госпитализировали, но его жизнь вне опасности. А полицейского представят к награде.

Ранее 5-tv.ru писал, что, услышав треск под ногами и через секунду оказавшись в шокирующем тело и разум холоде, неподготовленному человеку сложнее всего сохранять спокойствие. Однако паника погубит скорее, чем неправильные дальнейшие действия.