Владимир Машков возглавил фестиваль «Золотая маска»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Одной из задач объединения является возвращение доверия к премии, подчеркивал артист.

Народный артист России Владимир Машков занял пост президента Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщается на сайте Союза театральных деятелей (СТД).

«Полномочия президента „Золотой маски“ принял на себя председатель СТД РФ В. Л. Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К. И. Крок», — указывается в сообщении.

Летом союз вышел из АНО «Премия и фестиваль „Золотая маска“» и создал свою исполнительную дирекцию «Золотой маски». Тогда должность президента занял Александр Калягин.

Машков же ранее заявил, что одной из задач объединения является возвращение доверия к премии. Артист призвал переосмыслить и перезагрузить некоторые проекты СТД.

Машкову исполнилось 60 лет. В его послужном списке более полусотни ролей: это и храбрый летчик Серега в «Кандагаре», и строгий тренер Гаранжин в «Движении вверх», а еще съемки в голливудских боевиках. Но, пожалуй, больше всего он полюбился зрителям в образе подполковника милиции Гоцмана в сериале «Ликвидация».

В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко Владимир Львович рассказал о детстве, увлечении биологией, о первых годах жизни в общежитии Театра Олега Табакова, жизненных принципах и многом другом. Полное интервью смотрите в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей. За его кандидатуру отдали голоса 176 человек.