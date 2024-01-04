🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 января, день, который может положить начало удачному жизненному периоду. Не бойтесь браться за новые дела, реализовывать смелые идеи; момент для этого сейчас подходящий. Перед самыми настойчивыми открываются заманчивые перспективы. Возможны приятные встречи, напоминают о себе люди, от которых вы давно не получали известий.

♈ Овны

Вас ждет плодотворный день. Чем больше фантазии, изобретательности и творческого подхода требуют дела, тем лучше вы с ними справляетесь. Хорошо начинать изучение иностранных языков, философии или психологии. Вы легко запоминаете новую информацию, быстро находите ей применение. Стоит подумать о работе. Вы поймете, что нужно сделать, чтобы добиться профессионального роста, а также заметно увеличить доходы. Можно напомнить о себе старым знакомым, которые когда-то делали вам интересные деловые предложения.

Космический совет: вы будете легко справляться со всеми делами. Хорошо будет продвигаться изучение языков и гуманитарные науки. Стоит задуматься о смене работы и поискать варианты.

♉ Тельцы

День благоприятен для общения. Однако нужно иметь в виду, что люди, которые тянутся к вам сейчас, нуждаются, в первую очередь, в поддержке, утешении. Хватит ли у вас сил на то, чтобы помочь всем? На некоторые просьбы лучше ответить отказом. Помните об этом и не переоценивайте свои силы. Это отличный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы с удовольствием экспериментируете, не боитесь рисковать, принимайте нестандартные решения и берете на себя ответственность. Такой подход к делам обещает большие успехи.

Космический совет: в этот день люди будут хотеть от вас помощи и поддержки. Но на некоторые просьбы лучше ответить отказом.



♊ Близнецы

Вам будет непросто. Дело в том, что окружающие ждут от вас очень многого. Надеются, что вы будете вдохновлять и подбадривать их, поддерживать добрыми словами, помогать во всем. Нужно будет проявить лидерские качества, организовать какие-то мероприятия, объединить единомышленников. Все это порой непросто, но очень интересно. Можно проявлять инициативу в личных отношениях. Не стесняйтесь сделать первый шаг навстречу человеку, который вам симпатичен, или признаться в своих чувствах.

Космический совет: вам придется проявить лидерские качества, организовать мероприятия. Это будет непросто, но очень любопытно. Участие в них также прокачает ваши навыки.

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♋ Раки

Вы обаятельны и легко ладите с людьми, многим нравитесь. Будет достаточно желающих познакомиться с вами, узнать вас получше. Интуиция подсказывает, с кем стоит иметь дело, а с кем нет. Не исключено начало романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Взаимная симпатия будет крепнуть с каждым днем. Вежливость и деликатность помогают вам сглаживать острые углы и предотвращать конфликты, мирить тех, кто почему-то пытается поссориться. Друзья и родственники будут рады вашим советам и обязательно к ним прислушаются.

Космический совет: сегодня будет достаточно желающих познакомиться с вами. Не исключено начало романтических отношений, которые станут важными для вас.

♌ Львы

Вас ждет много встреч, в том числе незапланированных. Не исключено, что общаться придется с людьми, которые раньше не вызывали у вас симпатии. Сейчас выяснится, что у них есть достоинства и сильные стороны, для вас это будет приятным сюрпризом. Особенно хорошо вы ладите с женщинами, от которых часто получаете помощь, даже когда не ожидаете этого. Возможны незначительные, но очень своевременные денежные поступления. Можно делать покупки, в том числе незапланированные. Вы не ошибетесь с выбором, приобретения долго будут радовать.

Космический совет: вас ждут разговоры с неприятными людьми. Но они раскроются для вас с неожиданной стороны. Возможны денежные поступления.

♍ Девы

Отличный день для активного отдыха и посещения светских мероприятий; вы получите массу позитивных эмоций. Вероятны встречи с известными людьми, интересными личностями, влиятельными особами. Вы можете нарушать традиции, вести себя необычно. Окружающим понравятся ваши искренность и открытость. Не забывайте о делах, начатых ранее: сегодня у вас будет возможность довести их до конца. Также день подходит для того, чтобы положить конец давним конфликтам и спорам, помириться после ссоры.

Космический совет: отличный день для активного отдыха и посещения светских мероприятий. Положите конец давним ссорам.

♎ Весы

День хоть и приятный, но не такой простой, как хотелось бы. Радовать будет далеко не все: возможны мелкие недоразумения, сложные моменты. Вы острее обычного реагируете на любые досадные недоразумения, огорчаетесь из-за разногласий с близкими, можете обижаться из-за пустяков. Расслабьтесь — все, что происходит в этот день, не так важно, как вам кажется. Трудно найти общий язык с женщинами: кажется, что они не слышат вас, не обращают внимания на то, что вы говорите. С мужчинами будет несколько проще, но и они иногда огорчают.

Космический совет: день будет приятным, но возможны мелкие недоразумения. Будут трудности с женщинами. Впрочем, последствий в будущем ожидать не стоит.

♏ Скорпионы

Будьте готовы к тому, что все важные вопросы придется решать самостоятельно. Помощь вы, возможно, получите, но совсем не в той форме, в какой хотели бы. Действуйте самостоятельно — вы вполне можете добиться успеха, одержать победу там, где другие потерпели неудачу. Не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях: многим будет интересно узнать, каких успехов вы добились. Можно начинать ремонт дома, покупать мебель и бытовую технику, а также избавляться от всего, что устарело, стало ненужным. Возможны неожиданные деловые предложения.

Космический совет: все важные вопросы придется решать самостоятельно. Можно начинать ремонт дома, покупать мебель и бытовую технику, а также избавляться от всего ненужного.

♐ Стрельцы

Сегодня многое будет радовать, вероятны приятные сюрпризы. Вы полны сил, деятельны и энергичны. Хочется провести время с пользой, поэтому вы находите все новые и новые дела. Появляются интересные идеи, связанные с работой или бизнесом. Их стоит обдумать как следует, обсудить с друзьями. Можно вести важные разговоры. Правда, не стоит слишком серьезно относиться к обещаниям, которые дают вам окружающие. Нежелательно что-то кардинально менять в личных отношениях: сейчас вы придаете слишком большое значение мимолетным эмоциям.

Космический совет: многое будет радовать, вероятны приятные сюрпризы. Появятся интересные идеи, связанные с работой или бизнесом.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Можно многое успеть. Вы с энтузиазмом беретесь за любые дела, даже самые сложные. Будет шанс узнать что-то новое, получить информацию, которая вскоре пригодится. Можно строить планы на ближайшее будущее. Вам удастся учесть все детали, ничего не упустить из виду, предсказать, как будут развиваться события. Порадует общение с друзьями, будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия. Вторая половина дня обещает романтические знакомства в легкой, приятной обстановке. Рекомендуется запастись терпением: отношения будут развиваться не слишком быстро.

Космический совет: у вас будет шанс узнать что-то новое, получить информацию, которая вскоре пригодится. Вторая половина дня обещает романтические знакомства.

♒ Водолеи

День проходит легко и спокойно, вам не нужно предпринимать ничего особенного: все и так складывается достаточно удачно. Стоит поговорить по душам с хорошо знакомыми женщинами, например, старыми подругами. От них вы узнаете что-то интересное или получите хорошие советы. Возможны неожиданные визиты, гости придут не с пустыми руками. Хороший день для познавательных экскурсий, небольших поездок. Вы найдете способ порадовать тех, кого любите, сможете помочь близкому человеку, если он окажется в сложной ситуации.

Космический совет: событий сегодня будет много, но все сложится удачно. Возможны неожиданные визиты, гости придут не с пустыми руками.

♊ Рыбы

Замечательный день. Вы найдете достойное применение своим талантам и способностям, сможете проявить лучшие качества. Интуиция подсказывает, когда и что нужно сказать и сделать, помогает угадать, что думают окружающие. Исполнить желания близких оказывается неожиданно легко, и вас это очень радует. Прекрасный день для общения с детьми: их жизнерадостность передастся вам, а незамысловатые игры поднимают настроение. Нежелательно заниматься сложными, утомительными делами, потому что сейчас важно отдохнуть и восстановить силы.

Космический совет: вы найдете достойное применение своим талантам и способностям, сможете проявить лучшие качества. Интуиция подсказывает, когда и что нужно сказать и сделать.

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