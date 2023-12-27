Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Последним его местом работы был ФК «Рубин», игроки которого вылетели из РПЛ.

Бывший тренер сборной России по футболу и клуба ЦСКА Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщила сама команда в социальных сетях.

Последним местом работы Слуцкого был клуб «Рубин», игроки которого по итогам сезона 2021/22 вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ). После чего тренер покинул ФК и стал чаще появляться в медийных проектах на YouTube.

Между тем китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» сообщил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Ожидается, что выполнять свои задачи он начнет с 1 января 2024 года. На посту он сменит У Цзиньгуя, при этом сроки контракта не называются.

В РПЛ Леонид Слуцкий тренировал в разное время несколько команд: «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин». Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды — обладателями Кубка страны, а также завоевали два Суперкубка России. Слуцкий, помимо этого, возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Главным тренером сборной России по футболу он был с 2015 по 2016 год. За это время команда провела 13 матчей и одержала шесть побед.

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