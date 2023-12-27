«Обойти возражения венгра»: Евросоюз готовит план «Б» по помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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За счет чего европейские страны собрались это сделать?

Страны — участницы Европейского союза готовят резервный план помощи Украине на 20 миллиардов евро в обход блокировки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения венгра Виктора Орбана», — указывается в статье.

В план входит предоставление странами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять для Украины желаемую сумму на рынках капитала. В настоящий момент обсуждаются точные условия, а вот окончательный размер помощи определится в зависимости от потребностей киевского режима.

Отмечается, что похожая схема использовалась в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила европейским странам до 100 миллиардов евро для поддержки в условиях пандемии коронавируса. Причем для этого не нужно согласие всех членов Евросоюза.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить проект поддержки Украины в начале 2024 года. Однако 15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о блокировке помощи Киеву на 50 миллиардов евро. До этого Будапешт выступил против пакета военной поддержки на 20 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия перевела Украине декабрьский транш помощи в 1,5 миллиарда евро.