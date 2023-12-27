Игра без страха: аниматоров квестов отправят к психиатру и запретят болевые приемы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst; 5-tv.ru

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А их организаторы обязаны будут иметь профильное образование.

В детских квестах в России запретят использовать болевые приемы, а аниматоров обяжут предъявлять справку о том, что они не состоят на учете у психиатра и нарколога. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГОСТ для проведения тематических игр для несовершеннолетних.

По новым правилам, у организаторов обязательно должно быть актерское образование или удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. И, конечно, аниматоры должны знать правила безопасности.

Эксперты отмечают, что с ростом популярности квестов стало больше и несчастных случаев в ходе игр. Добавлю, что организаторов увлекательных приключений обяжут проводить их по ГОСТу с марта следующего года.