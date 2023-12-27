Будто заново родились: протестующие в Сербии прекратили погромы после ареста их лидеров

Фото, видео: Reuters / Marko Djurica; 5-tv.ru

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Никаких столкновений с силовиками и битья окон.

Девятый день протестов в Белграде. Минувшим вечером в сербской столице прошла очередная акция прозападной оппозиции, которая не признает результаты парламентских выборов.

Правда, после погромов и последующего ареста лидеров манифестанты будто заново родились. Никаких столкновений с силовиками и битья окон, все весьма мирно и сдержанно — в этом убедился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава агентства безопасности и информации Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин обвинил страны Запада в протестах оппозиции в Белграде. По его мнению, на выборы выдвигались партии, сторонники НАТО, но из-за своей непопулярности возложили общение с народом на артистов и спортсменов. При этом финансирование Запада осуществлялось через НКО.