«Я плачу»: Лолита высказалась об отмене концертов после вечеринки Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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У звезды от переживаний поднялось давление.

Концерты певицы Лолиты Милявской начали отменять после скандального «шабаша» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание РБК.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — рассказала знаменитость.

Она также подчеркнула, что ее сейчас вырезают из отснятых эфиров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита записала видеообращение, в котором взяла ответственность за участие в секс-вечеринке. Певица вынуждена была закрыть комментарии в попытке снизить градус накала. Изначально она шла на вечеринку Ивлеевой как на закрытое арт-мероприятие. Предугадать, что мероприятие выйдет за эти рамки, знаменитость просто не смогла.

Милявская акцентировала внимание, что не снимает с себя ответственности за свое появление в том злополучном клубе, но в отличие от остальных гостей, она хотела всего лишь расслабиться, за что и поплатилась.