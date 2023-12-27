Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

В армию теперь будут брать инвалидов, а уклонисты станут изгоями.

Изменить ситуацию призван новый закон, который поспешно хотят принять в Киеве. Не факт, что курорты станут менее людными, а вот обычным гражданам он вряд ли оставит хоть какой-то шанс на спасение. Украинцев, которые не явятся в военкомат по электронной повестке, внесут в реестр должников и лишат всех социальных прав. Из документа следует — воевать за ВСУ смогут даже инвалиды.

Все сделали, как учили: угрозы, пара ударов прикладом. Но потенциальный защитник Украины все равно оказался слишком прытким, здоровый потому что. А у семи украинских военкомов скоро появятся «мобилизованные без глаза». В Незалежной наряду с другими увечьями больше не причина, чтобы отсиживаться в тылу. Вот проект закона — из списка освобожденных исчезли граждане с третьей группой инвалидности. Осталось только принять. И на фронт. Теперь и сопротивляться станет сложнее, здоровье не позволит.

Перечень «анатомических дефектов» третьей группы, утвержденных правительством Украины, большой. В списке, например, кроме отсутствия глаза, есть культя бедра или голени, одно легкое, кастрация и карликовость. А что делать — люди у украинской армии заканчиваются. Те, кто успел сдаться в плен, подтверждают.

«Там были такие, что еле ходили вообще. Я думал, что там буду самый старый, а там за 40 средний возраст был. Еще чуть-чуть пройдет времени, и просто не останется украинцев», — рассказал рядовой украинский стрелок Александр Ляшенко.

Судя по этим кадрам, средний возраст солдата даже не за 40, а за 50. Раненых часто бросают на поле боя — вот как эту военнослужащую — некому выносить. Впрочем, новость о грядущей мобилизации не сказать, чтобы неожиданная. О поражении украинской армии и огромных потерях только ленивый западный журналист не рассказал. Но Зеленский на недавней пресс-конференции дистанцировался от идеи призвать еще полмиллиона. Якобы это военные предложили, а он задумался.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление», — заявил он.

Но подпись под проектом закона стоит премьера Шмыгаля, а он — стопроцентный человек Зеленского. То есть идея забрить в солдаты студентов и безруких с карликами пришла в голову президентской команде. Но «повесили» все на военных. Главком Залужный, у которого с главой государства отношения напряженные, сегодня вынужден опровергать слова президента. Хотя подтвердил, что в армии рады всем.

«Пригодность к военной службе определяется не инвалидностью человека. Это решает военно-врачебная комиссия. Она определяет, пригоден ли человек к военной службе или нет», — указал он.

То есть, кидать украинцев в пекло боев не перестанут. Был вариант выпросить под проект мобилизации 13 миллиардов долларов. Но поездка в США прошла неудачно. Какие условия там выкатили Зеленскому, не говорят, но вернувшись, он продолжил искать способы топить свой жевто-блакитный «биореактор».

План, похоже, в том, чтобы убить двух зайцев: обвинить военных в людоедстве и непрофессионализме. Затем отменить драконовские методы — не ставить инвалидов под ружье, и на контрасте оказаться «хорошим мобилизатором». Правда, суть от этого не меняется. Оставшихся на гражданке мужчин без увечий продолжат хватать на улице и отсылать на фронт, где они уже и потеряют здоровье.