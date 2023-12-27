Пришлось признать: как отреагировала международная пресса на взятие Марьинки

The New York Times: у ВСУ упал боевой дух после потери Марьинки

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Новость об освобождении города нашими войсками ожидаемо оказалась в центре внимания.

Новость о взятии Марьинки нашими войсками ожидаемо оказалась в центре внимания западной прессы. Ей пришлось признать, что Россия перехватила инициативу на большей части фронта.

Так, американское издание The New York Times подчеркнуло, что результатом может стать катастрофическое падение боевого духа на Украине.

Французская Le Monde назвала взятие Марьинки укреплением позиций России на востоке, а также возвращением инициативы на фронте после провала украинского контр-наступления.

По мнению газеты Le Figaro, наши войска теперь смогут продолжить наступление дальше на запад.