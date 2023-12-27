Мегацунами на Марсе: что стало причиной катастрофы

Фото: www.globallookpress.com / JPL-Caltech

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Это практически тот же сценарий событий, случившихся 66 миллионов лет назад на Земле.

Несколько лет назад авторы одного научного издания рассказали о мощном катаклизме, случившемся на Марсе миллиарды лет назад. В это очень трудно поверить, глядя на то, что представляет собой Красная планета сегодня, но это было мегацунами.

Марс представляет собой иссушенную планету, где невозможно вообразить наличие какой бы то ни было жизни, но астрономы уже несколько десятилетий назад начали догадываться о том, что в далеком прошлом Марс выглядел совершенно иначе.

В 1972 году автоматическая межпланетная станция «Маринер-9» обнаружила вблизи экватора приметы местности, которые были похожи на каналы, оставшиеся после наводнения. Чтобы проверить, действительно ли давным-давно Марс был покрыт океанами, американцы решили отправить в эту область посадочный модуль и провести ряд научных исследований.

В 1976 году сюда опустилась автоматическая марсианская станция «Викинг-1», но она не обнаружила относительно ровного ландшафта, который должен был по идее образоваться вследствие затопления. Вместо этого ученые, находившиеся на Земле и управлявшие работой спускаемого аппарата, получили фотографии несметного числа валунов.

20 июля 1976 г. модуль «Викинг-1» успешно достиг поверхности Марса. Фото: www.globallookpress.com / JPL

Происхождение этих камней очень долго оставалось загадкой. Естественно, гипотезы относительно этого изредка выдвигались, но подтвердить их не было никакой возможности. В 2016 году группа ученых предположила, что валуны, запечатленные камерой «Викинга-1», были выброшены очень мощным цунами, случившимся 3,4 миллиарда лет назад.

Огромная масса воды, безусловно, могла перетащить камни из одной части поверхности Марса в другую, но подобные волны на ровном месте не возникают.

Авторы идеи считали, что наиболее вероятной причиной было столкновение Красной планеты с астероидом или кометой. Этот удар должен был оставить после себя огромный кратер. Даже несмотря на разрушительное воздействие местных стихий, на Марсе остались бы какие-то его следы. Несколько исследователей из этой группы объединили усилия с другими учеными и устроили поиск признаков такого столкновения.

Проанализировав изображения поверхности планеты недалеко от места посадки «Викинга-1», ученые на удалении 900 километров обнаружили ударный кратер. Он выглядел достаточно большим и, как казалось, оставивший ее астероид вполне мог вызвать мегацунами. Этот кратер назвали «кратер Пола» — в честь замечательного писателя-фантаста Фредерика Пола.

Диаметр кратера составляет около 110 километров. Если судить по его местоположению и находящимся в той местности горным породам, возраст кратера точно совпадает с заявленным временем столкновения. Считается, что 3,4 миллиарда лет назад над этой областью Марса плескался глубокий океан. Таким образом, астероид или комета, врезавшись в эту точку, вызвали бы то самое мегацунами.

Исследователи с помощью компьютерных симуляций смоделировали несколько различных сценариев этого катаклизма. Конечная цель заключалась в определении того, какой удар мог образовать кратер и породить волну, которая перенесла бы валуны к месту посадки «Викинга-1».

Оказалось, что вызвать эти последствия мог либо астероид диаметром девять километров, врезавшийся в твердую почву, либо трехкилометровый объект этого типа, затронувший более рыхлые породы. Дальнейший анализ геологических данных показал, что наиболее вероятен второй сценарий. В этом случае при столкновении астероида с Марсом выделилось количество энергии, эквивалентное взрыву ядерного заряда мощностью 500 000 мегатонн и была бы поднята волна высотой около 250 метров, которая обрушилась на марсианскую сушу.

Это практически тот же сценарий событий, случившихся 66 миллионов лет назад на Земле. Тогда огромный метеорит упал рядом с побережьем полуострова Юкатан. Он оставил кратер диаметром 110 километров и глубиной в пару сотен метров. Также он вызвал мегацунами, высота которого, согласно имеющимся оценкам, достигала 200 метров. В результате той катастрофы на Земле вымерли не птичьи динозавры.

На Марсе с очень большой вероятностью никаких жертв не было. Никогда. Хотя ничто не мешает нам предположить, что в воде, в которую врезался астероид, какая-то жизнь все же развилась. Несмотря на экспедиции на Марс, ставшие в последнее время регулярными, мы еще очень плохо знаем об этом. Будем ждать оттуда новостей. Возможно, в самом ближайшем будущем нам сообщат, что мы не одиноки во Вселенной.

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