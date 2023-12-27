МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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Они оба уехали в США.

В розыск объявлены фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида. Информация об этом размещена на сайте МВД РФ.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», — указано в базе розыска ведомства.

Точно такая же карточка есть и на имя Виолетта Бида. Пока нет информации, по какой конкретно статье Уголовного Кодекса РФ спортсмены объявлены в розыск.

Скандал произошел, когда в 2023 году супружеская пара приняла участие в чемпионате по фехтованию в США в нейтральном статусе, при этом не уведомив заранее российскую сторону. Тогда в отставку был отправлен Александр Глазунов — старший тренер сборной России по шпаге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин подписал закон об организации «Игр будущего» в Казани в 2024 году.