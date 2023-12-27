Мария Захарова назвала три главных дипломатических успеха России в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Официальный представитель МИД отметила, что список является ее субъективным мнением.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала три главных успеха, которых смогла добиться Россия на геополитической арене в 2023 году. Своим мнением дипломат поделилась в беседе с KP.RU.

Она отметила, что не в ее полномочиях делать официальные заявления. Однако поделиться личным мнением ей никто не запрещает.

По словам Захаровой, главная удача — принятие новой Концепции внешней политики России. На первое место вышло отстаивание интересов народа, страны, общества и государства.

Второе место в импровизированном топе она отдала расширению БРИКС. Захарова напомнила, что изначально никто не воспринимал организацию всерьез. Однако БРИКС «стал реальной мировой доминантой».

На третьей строчке — проведение саммита «Россия — Африка» в июле этого года. Захарова отметила, что он «задал тон, сформировал направления будущей работы с африканским континентом».

«Некрофильская постановка»: Захарова связала провокации в Буче и Неммерсдорфе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны загоняют Белград в точно такие же рамки, как и Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.