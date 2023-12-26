Искусственный Интеллект предупредил человечество о самых важных днях в 2024 году

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Нейросеть даже дала людям советы, что делать в каждую дату.

Искусственный Интеллект в последние годы все чаще вмешивается в жизнь людей — иногда раздает советы, иногда действительно подсказывает верные выборы. Популярными становятся и гороскопы от нейросети — люди читают совершенно разные — от комичных до вполне серьезных.

KP.RU решил попросить нейросетевую модель GigaChat рассказать, какие дни в грядущем 2024 году будут самыми важными и главными для всех знаков зодиака.

Далее приводим текст нейросети.

Овен:

Смело иди вперед, не оглядываясь на прошлые ошибки. Все, что тебе нужно, это вера в себя и готовность к действию.

3 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

14 февраля — удачный день для любви и романтических отношений;

5 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

19 июля — день, когда можно получить хорошие новости и приятные сюрпризы;

27 сентября — день, когда можно рассчитывать на поддержку и помощь от близких людей.

Телец:

Не бойся рисковать и идти по трудному пути, потому что только так ты сможешь достичь своих целей.

13 января — удачный день для коммуникации и общения с интересными людьми;

8 февраля — день, когда можно ожидать прибыли и денежных поступлений;

22 марта — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;

16 июня — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе;

23 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.

Близнецы:

Будь готов к переменам и новым возможностям, которые ждут тебя в этом году. Все, что тебе нужно, это быть открытым для новых идей и готовым к действию.

18 января — день, когда стоит проявить креативность и фантазию;

4 февраля — удачный день для путешествий и новых впечатлений;

23 марта — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

9 июля — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;

21 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.

Рак:

Не бойся проявлять свою чувствительность и эмоциональность. В этом году тебе предстоит узнать много нового о себе и своих возможностях.

26 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

12 февраля — удачный день для любви и романтических отношений;

4 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

14 июня — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;

8 октября — день, когда можно получить новые знания и опыт.

Лев:

Будь уверен в своих способностях и не бойся проявлять лидерские качества. В этом году тебе предстоит вести за собой других и достигать новых высот.

30 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

17 февраля — удачный день для коммуникации и общения с интересными людьми;

13 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

29 июня — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;

26 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.

Дева:

Не бойся быть организованным и дисциплинированным. В этом году тебе предстоит много работы, но твои усилия будут вознаграждены.

9 января — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;

27 февраля — удачный день для новых начинаний и реализации своих планов;

16 апреля — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

9 июля — день, когда можно получить новые знания и опыт;

26 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.

Весы:

Будь готов к компромиссам и сотрудничеству с другими людьми. В этом году тебе предстоит научиться работать в команде и достигать общих целей.

24 января — удачный день для любви и романтических отношений;

15 февраля — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;

8 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

19 июля — день, когда можно получить хорошие новости и приятные сюрпризы;

24 октября — день, когда можно получить новые знания и опыт.

Скорпион:

Не бойся проявлять свою интуицию и силу воли. В этом году тебе предстоит преодолеть много трудностей, но ты сможешь достичь своих целей.

7 января — удачный день для коммуникации и общения с интересными людьми;

26 февраля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

19 апреля — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

13 июля — день, когда можно получить новые знания и опыт;

29 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.

Стрелец:

Будь готов к новым приключениям и путешествиям. В этом году тебе предстоит открыть для себя новые места и культуры, и расширить свой кругозор.

22 января — удачный день для путешествий и новых впечатлений;

13 февраля — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;

6 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

27 июля — день, когда можно получить хорошие новости и приятные сюрпризы;

29 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.

Козерог:

Не бойся проявлять свою целеустремленность и настойчивость. В этом году тебе предстоит много работать, но твои усилия будут вознаграждены.

2 января — благоприятный день для карьерного роста и профессиональных достижений;

18 марта — удачный день для новых начинаний и реализации своих планов;

16 апреля — день, когда стоит пойти на компромисс и решить все проблемы;

14 июля — отличный день для отдыха и релаксации;

18 сентября — день, когда можно получить поддержку и помощь от близких людей.

Водолей:

Будь готов к новым идеям и инновациям. В этом году тебе предстоит проявить свою креативность и найти новые способы решения проблем.

19 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

13 февраля — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;

20 марта — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

16 июня — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе;

24 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.

Рыбы:

Не бойся проявлять свою чувствительность и интуицию. В этом году тебе предстоит много работать над своими отношениями и достичь новых высот в своей личной жизни.

5 января — удачный день для любви и романтических отношений;

21 февраля — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;

18 марта — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;

12 июня — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;

25 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.*

* — Удачные дни для всех знаков зодиака, а также мотивирующие фразы и иллюстрации были созданы с помощью нейросетевой модели GigaChat от Сбера

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