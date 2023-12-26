Искусственный Интеллект предупредил человечество о самых важных днях в 2024 году
Фото: www.globallookpress.com
Нейросеть даже дала людям советы, что делать в каждую дату.
Искусственный Интеллект в последние годы все чаще вмешивается в жизнь людей — иногда раздает советы, иногда действительно подсказывает верные выборы. Популярными становятся и гороскопы от нейросети — люди читают совершенно разные — от комичных до вполне серьезных.
KP.RU решил попросить нейросетевую модель GigaChat рассказать, какие дни в грядущем 2024 году будут самыми важными и главными для всех знаков зодиака.
Далее приводим текст нейросети.
Овен:
Смело иди вперед, не оглядываясь на прошлые ошибки. Все, что тебе нужно, это вера в себя и готовность к действию.
3 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
14 февраля — удачный день для любви и романтических отношений;
5 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
19 июля — день, когда можно получить хорошие новости и приятные сюрпризы;
27 сентября — день, когда можно рассчитывать на поддержку и помощь от близких людей.
Телец:
Не бойся рисковать и идти по трудному пути, потому что только так ты сможешь достичь своих целей.
13 января — удачный день для коммуникации и общения с интересными людьми;
8 февраля — день, когда можно ожидать прибыли и денежных поступлений;
22 марта — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;
16 июня — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе;
23 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.
Близнецы:
Будь готов к переменам и новым возможностям, которые ждут тебя в этом году. Все, что тебе нужно, это быть открытым для новых идей и готовым к действию.
18 января — день, когда стоит проявить креативность и фантазию;
4 февраля — удачный день для путешествий и новых впечатлений;
23 марта — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
9 июля — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;
21 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.
Рак:
Не бойся проявлять свою чувствительность и эмоциональность. В этом году тебе предстоит узнать много нового о себе и своих возможностях.
26 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
12 февраля — удачный день для любви и романтических отношений;
4 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
14 июня — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;
8 октября — день, когда можно получить новые знания и опыт.
Лев:
Будь уверен в своих способностях и не бойся проявлять лидерские качества. В этом году тебе предстоит вести за собой других и достигать новых высот.
30 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
17 февраля — удачный день для коммуникации и общения с интересными людьми;
13 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
29 июня — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;
26 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.
Дева:
Не бойся быть организованным и дисциплинированным. В этом году тебе предстоит много работы, но твои усилия будут вознаграждены.
9 января — день, когда стоит проявить терпение и внимательность к окружающим;
27 февраля — удачный день для новых начинаний и реализации своих планов;
16 апреля — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
9 июля — день, когда можно получить новые знания и опыт;
26 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.
Весы:
Будь готов к компромиссам и сотрудничеству с другими людьми. В этом году тебе предстоит научиться работать в команде и достигать общих целей.
24 января — удачный день для любви и романтических отношений;
15 февраля — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;
8 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
19 июля — день, когда можно получить хорошие новости и приятные сюрпризы;
24 октября — день, когда можно получить новые знания и опыт.
Скорпион:
Не бойся проявлять свою интуицию и силу воли. В этом году тебе предстоит преодолеть много трудностей, но ты сможешь достичь своих целей.
7 января — удачный день для коммуникации и общения с интересными людьми;
26 февраля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
19 апреля — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
13 июля — день, когда можно получить новые знания и опыт;
29 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.
Стрелец:
Будь готов к новым приключениям и путешествиям. В этом году тебе предстоит открыть для себя новые места и культуры, и расширить свой кругозор.
22 января — удачный день для путешествий и новых впечатлений;
13 февраля — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;
6 апреля — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
27 июля — день, когда можно получить хорошие новости и приятные сюрпризы;
29 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.
Козерог:
Не бойся проявлять свою целеустремленность и настойчивость. В этом году тебе предстоит много работать, но твои усилия будут вознаграждены.
2 января — благоприятный день для карьерного роста и профессиональных достижений;
18 марта — удачный день для новых начинаний и реализации своих планов;
16 апреля — день, когда стоит пойти на компромисс и решить все проблемы;
14 июля — отличный день для отдыха и релаксации;
18 сентября — день, когда можно получить поддержку и помощь от близких людей.
Водолей:
Будь готов к новым идеям и инновациям. В этом году тебе предстоит проявить свою креативность и найти новые способы решения проблем.
19 января — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
13 февраля — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;
20 марта — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
16 июня — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе;
24 августа — день, когда можно получить новые знания и опыт.
Рыбы:
Не бойся проявлять свою чувствительность и интуицию. В этом году тебе предстоит много работать над своими отношениями и достичь новых высот в своей личной жизни.
5 января — удачный день для любви и романтических отношений;
21 февраля — день, когда стоит проявить активность и лидерские качества;
18 марта — день, когда можно смело браться за новые проекты и идеи;
12 июня — день, когда можно получить прибыль и денежные поступления;
25 сентября — день, когда можно рассчитывать на успех и процветание в бизнесе.*
* — Удачные дни для всех знаков зодиака, а также мотивирующие фразы и иллюстрации были созданы с помощью нейросетевой модели GigaChat от Сбера
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