Анастасию Ивлееву исключили из числа амбассадоров МТС после «шабаша»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Теперь лицо компании только одно — Дмитрий Нагиев.

Блогера Анастасию Ивлееву исключили из числа амбассадоров компании сотовой связи МТС. Эта информация размещена на официальном сайте оператора.

В качестве победы в одном из розыгрышей, которые устраивает компания для своих клиентов, предоставлялась встреча с двумя амбассадорами оператора — Ивлеевой и Нагиевым. Однако теперь бренд изменил правила проведения конкурса — Ивлееву вычеркнули из числа амбассадоров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ивлееву хотят через суд наказать за «голую» вечеринку. В случае удовлетворения иска судом деньги будут направлены тем, кому они действительно нужны: раненым, инвалидам, семьям погибши, детям, которые остались без отцов. По словам Иншакова, желающих подписаться под коллективным иском уже очень много.