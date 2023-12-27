«Делал обряд»: как Сергей Бурунов помог Александру Петрову с женитьбой

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки», реж. Илья Куликов, 2016 г.

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Актер признался, что повлиял на скорую свадьбу коллеги.

Знаменитый актер Александр Петров не так давно поразил фанатов своей неожиданной женитьбой. Как признался его друг и коллега Сергей Бурунов, без его помощи не обошлось. Об мастер дубляжа и комедийных ролей подробно рассказал на Youtube-шоу «Это футбол, брат!».

Артист поделился, что был на свадьбе звезды и даже поспособствовал тому, чтобы Александр Петров нашел свое счастье. Бурунов сделал специальный «обряд», о чем рассказал во время одного шоу.

«Был на свадьбе Саши Петрова. Я же делал обряд, чтобы он женился, но не мучился. Не дай Бог!» — заявил актер.

Кроме того, Сергей рассказал историю, как Александр пригласил друга на премьеру не в тот день. Приехав на мероприятие, артист понял, что все давно закончилось.

«Я надел все самое красивое, приехал в кинотеатр, а там „перекати-поле“. Стою в пальто, замерз, решил позвонить ему, а он: „Какая премьера? Все вчера прошло!“ Вот после этого я и поехал делать обряд», — поделился случаем Бурунов.

Однако на товарища он не обижается и искренне желает ему любви и успехов в новых отношениях с Викторией, в которую Александр влюбился с первого взгляда. Пара тайно расписалась, в то время как бывшая девушка Петрова даже не знала о их расставании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Бурунов поздравил россиян с Новым годом.