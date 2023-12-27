«Я живу настоящим»: Мария Погребняк рассказала о новых отношениях

Мария Погребняк поделилась, что Игорь Головинский ей не изменяет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Теперь звезда по-настоящему счастлива и окружена любовью.

Российская модель и блогер Мария Погребняк счастлива в новых отношениях с Игорем Головинским после развода с бывшим супругом, с которым, предположительно, рассталась из-за измен мужчины. Подробностями своей личной жизни звезда поделилась с KP.RU.

Футболист Павел Погребняк и Мария считались одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Но спустя 17 лет брака супруги решили разойтись. Сейчас знаменитость обрела настоящую любовь с хоккеистом и бизнесменом Игорем Головинским.

Вместе с новым возлюбленным она собирается встретить Новый год, а после пара отправится в отпуск на Мальдивы. Как рассказала Мария, познакомились они в компании друзей и общались много лет.

Говорить о прошлых отношениях Погребняк не любит. Она считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на настоящем.

«Мне уже не интересно все, что было в прошлой жизни. Я живу настоящим. Настоящее у меня счастливое. В новых отношениях мне никто не изменят», — призналась звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк рассказала о разводе с мужем.