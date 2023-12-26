МВД объявило в розыск экс-главу управления Следственного комитета Дмитрия Довгия
В РФ заочно арестовали и объявили в розыск экс-главу ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия
Фото: Машков Юрий / ТАСС
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По некоторым данным, сейчас он находится в Израиле.
Экс-руководитель главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Дмитрий Довгий был объявлен в розыск в России. Информация об этом следует из базы данных МВД.
В публикации указано, что Довгий разыскивается по статье российского Уголовного кодекса, однако по какой именно — не уточняется.
Известно также, что Басманный суд в этот же день, 26 декабря, заочно арестовал Довгия по обвинению в мошенничестве особо крупном размере.
Ряд СМИ сообщает, что бывший глава ГСУ СК РФ находится за пределами РФ. По некоторым данным, сейчас он проживает в Израиле.
Дмитрий Довгий в 2009 году оказывался на скамье подсудимых. Тогда суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и назначил штраф размером 800 тысяч рублей по делу о получении взятки. Следствию удалось установить, что он получил 750 тысяч евро. В 2024 году он вышел из колонии по УДО и начал работать адвокатом.
В ноябре текущего года стали появляться сообщения о новом деле, возбужденном против Довгия.
Ранее 5-tv.ru писал, что командующий ВВС Украины Олещук объявлен в розыск в России.