Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель

Баррель нефти Brent на бирже ICE стоит больше 81 доллара впервые с 1 декабря

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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По состоянию на 7 декабря Brent стоила 74 доллара.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE в ходе торгов преодолела отметку в 81 доллар за баррель впервые с начала декабря. Информация об это следует из данных торговой площадки.

В 17:14 по московскому времени цена на Brent достигла 81,05 доллара за баррель впервые с 1 декабря. Рост стоимости составил 2,35%. Спустя две минуты цена упала на 0,02 доллара — до 81,02 доллара.

Еще 7 декабря стоимость барреля нефти марки Brent не превышала 74 долларов, а к 20 декабря цена выросла сразу на несколько долларов — до 80.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил, почему курс доллара в 90 рублей приемлем для российских экспортеров и импортеров. По его словам, подобная стоимость доллара к рублю уравновешивает торговлю и рынок.