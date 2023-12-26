«Окопались в окрестностях»: Залужный подтвердил отступление ВСУ из Марьинки

Залужный: ВСУ отступили из Марьинки, окопавшись в окрестностях города и дальше

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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Накануне министр обороны России доложил Владимиру Путину о полном освобождении города.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что украинские боевики отступили из города Марьинка. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

«В некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше», — отметил он.

По словам главкома ВСУ, такого города как Марьинка «больше нет».

Бои за Марьинку продолжались практически с самого начала спецоперации. Столкновения происходили, в том числе в городской застройке, что значительно осложняло ситуацию. О полном освобождении города 25 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Министр отметил, что ВС РФ после освобождения города получили возможности для дальнейших действий.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освобождение Марьинки открыло ВС РФ путь ко всей донбасской дуге.