Для задержанной главы Кургана Ситниковой избрали меру пресечения
Елена Ситникова не может общаться со свидетелями по ее делу
Фото: Игорь Меркулов / ТАСС
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Глава города Курган обвиняется в халатности, которая привела к смерти нескольких лиц.
Глава города Курган Елена Ситникова была обвинена в халатности, которая повлекла за собой смерть нескольких человек. Городской суд уже избрал меру пресечения, сообщают URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
Решение было принято 26 декабря. Стало известно, что в отношении главы города была выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На данный момент Ситниковой не разрешается общаться со свидетелями, проходящими по уголовному делу. Также она не может контактировать с другими обвиняемыми и их юридическими защитниками.
Елена Ситникова обязана являться по вызовам следовательных органов. Глава Кургана обвиняется в совершении преступления по части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации статьи 293. Пока вынесенные запреты будут действовать до изменения или отмены меры пресечения.
Свой пост Ситникова занимает с июля 2021 года. Ранее она была заместителем главы Кургана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция задержала главу Кургана Ситникову.