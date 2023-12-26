«Китай обгонит»: экономике США предсказали печальное будущее

CEBR: США уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира к 2037 году

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Сейчас Соединенные Штаты возглавляют рейтинг крупнейших экономик мира. Однако в ближайшие годы все может измениться.

Китайская экономика может стать самой сильнейшей в мире, сместив с первого места США, к 2037 году. Таким прогнозом поделились аналитики британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

«Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира в 2037 году», — указано в публикации.

Аналитики уверены, что азиатские страны год за годом будут наращивать свою долю ВВП.

Сейчас первое место в списке крупнейших экономик занимают США. Следом за Штатами расположился Китай, а потом Германия, Япония и Индия.

В 2037 году, считают эксперты, пятерка лидеров поменяется местами. На первом месте окажется КНР, следом США, а далее — Индия, Япония и Германия.

Британский центр также сделал прогноз для России. Ожидается, что в 2023 году ВВП страны поднимется на 1,6%, в 2024-м — на 1%, а в 2037 году — на 18% по отношению к текущим показателям.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты «слили» детали переговоров Си Цзиньпина и Байдена о Тайване.