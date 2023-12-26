Болван от дипломатии и президент Европы: Боррель и Урсула фон дер Ляйен в антирейтинге Politico

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Издание присудило европейским политикам юмористическую премию, напомнив про их «заслуги» за прошедший год.

Издание Politico опубликовало антирейтинг 2023 года, в который попали глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-минситр Италии Джорж Мелони.

Боррель стал победителем в номинации «Борат от дипломатии». Поясняется, что Борат — главный герой американо-британской кинокомедии. В английском языке это имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана».

Журналисты обратили внимание на то, что европейцы всегда могу положиться на Борреля в одном вопросе — он никогда не упустит шанс показать свою глупость и дипломатическую несостоятельность. В качестве примера приводится ситуация, когда глава европейской дипломатии поддержал проведение в Эквадоре «мирных выборов», во врем которых был убит один из кандидатов.

Урсуле фон дер Ляйен была присуждена премия «немки, играющей в президенты Европы». Издание называет «столкновением с кирпичной стеной» ее попытки воспользоваться данной ей властью.

Отмечается, что главе Еврокомиссии уж очень мешает один бельгиец, который позволяет себе действовать так, будто «он президент ЕС». В данном случае речь идет про главу Евросовета Шарля Мишеля. Авторы напомнили, как он испортил «звездный час» фон дер Ляйен в США, куда они вместе направились для участия в саммите в октябре 2023 года. Мишель тогда «увязался» за ней, указано в тексте.

Звание «хоббита, играющего в фашиста» получил премьер-министр Италии Джордж Мелони.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава создавшей «Оземпик» компании стал человеком года по версии Financial Times.