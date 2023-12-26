Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Украинское правительство уже подготовило соответствующий законопроект. Чем еще власти удивят свое население?

Правительство Украины предложило отправлять на фронт людей без одного глаза, легкого или ступни. В парламент уже был направлен соответствующий законопроект о мобилизации, пишет РИА Новости.

Отмечается, что призванными на службу, в случае принятия документа, могут быть даже граждане, чей рост меньше 130 сантиметров. Закон также предусматривает снижение предельного призывного возраста и отмену отсрочки для учащихся в вузе.

Как ранее рассказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров, после принятия нового законопроекта «приглашения» в военкомат будут отправлены всем украинцам призывного возраста даже за границей. Неявившимся беженцам будут блокировать банковские карты и отказывать в консульских услугах.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев планирует отправить на убой еще полмиллиона украинцев.