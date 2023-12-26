Не только крутой музыкант, но и талантливый актер: пять самых ярких ролей Джареда Лето

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Талантливый человек талантлив во всем — эта поговорка, как ничто другое, точно характеризует знаменитость.

От роли единственного смертного старца до роли Джокера — Джаред Лето, кажется, воплотил на экране все образы, которые только можно было представить. И эти успехи он демонстрирует, совмещая деятельность в кадре с музыкальной карьерой. Только за последние годы артист выпустил с десяток успешных песен в составе собственной группы, получил «Оскар» и «Золотой глобус».

В честь дня рождения актера и фронтмена, которому исполняется 52 года, вспоминаем пять лучших ролей культового деятеля искусств.

Реквием по мечте (2000)

Джаред Лето в роли Гэри Голдфарба. Фото: Кадр из к/ф «Реквием по мечте», реж. Даррен Аронофски, 2000 г.

Сюжет этого фильма, режиссером которого стал Даррен Аронофски, вряд ли захотел бы повторить хоть один человек, который его смотрел. История крутится вокруг четырех героев, чья жизнь превращается в ад из-за употребления запрещенными веществами. Фильм получил очень хорошую оценку критиков, но чуть не провалился в прокате. Одну из главных ролей на экране воплотил Джаред Лето: специально ради этого он похудел на 13 килограммов, общался с настоящими наркоманами и на месяц отказался от секса и употребления сахара. Лето потребовалось около полугода, чтобы позже вернуться к привычному облику и поправить здоровье.

Господин Никто (2009)

Джаред Лето в роли Немо. Фото: Кадр из к/ф «Господин Никто», реж. Жако ван Дормель, 2009 г.

В фантастической драме Жако Ван Дормаля Джаред Лето сыграл 118-летнего старца Немо — последнего смертного за Земле, который просыпается в отдаленном будущем и пытается вспомнить факты своей биографии. Позже выясняется, что он жил несколькими параллельными жизнями. В интервью после съемок сам Джаред рассказывал, что некоторые сюжетные условности помогли ему раскрыть своего персонажа глубже, вложить ему ту мораль, которую он сам считал нужным. Из уважения к группе 30 Seconds to Mars и творчеству Джареда Лето Ван Дормаль ввел в картину эпизод, в котором одна из параллельных жизней Немо связана с Марсом.

Дом Гуччи (2021)

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи. Фото: Кадр из к/ф «Дом Gucci», реж. Ридли Скотт, 2021 г.

Как и Кристиан Бэйл, Джаред Лето на многое готов ради хорошей роли. В разное время музыканту удавалось похудеть в полтора раза и набрать вес. Не единожды артист доказывал, что способен на самые сумасшедшие эксперименты со своей внешностью. Впрочем, для образа Паоло Джаред сделал исключение и решил прибегнуть к помощи гримеров, что ничуть не сделало его облик хуже. В Сети сам фильм получил крайне противоречивые отзывы, но даже с учетом этого факта не отметить отличнейшую игру Лето и его детальную проработку сюжета было просто невозможно.

Комната страха (2022)

Джаред Лето в роли Джуниора. Фото: Кадр из к/ф «Комната страха», реж. Дэвид Финчер, 2002 г.

Этот фильм стал второй совместной работой Джареда Лето и Дэвида Финчера после «Бойцовского клуба». Уже успевший изучить возможности музыканта и актера режиссер целенаправленно предложил Лето сыграть Джуниора, потому что не видел в этом образе никого другого. Стоит отметить, что с поставленной задачей 52-летний Лето справился выше всяких похвал. Фирменные косички персонажу Лето Дэвид Финчер заплетал лично, что буквально вдохновило Джареда на подвиги на съемочной площадке.

Отряд самоубийц / Лига справедливости Зака Снайдера (2021)

Джаред Лето в роли Джокера. Фото: Кадр из к/ф «Лига справедливости Зака Снайдера», реж. Зак Снайдер, 2021 г.

Роль Джокера по праву могла бы быть названа не самой яркой, но самой дикой и противоречивой в послужном списке Джареда Лето. Мало того, что его версия главного злодея в версии DC была названа кинокритиками «самой смазливой», так еще и персонаж актера перетянул на себя все внимание зрителя, несмотря на наличие главных герев. Поклонники вселенной только и гудели, что про Джареда и его роль, и это при том, что среди коллег музыканта были Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл и Джейсон Момоа.

С выходом «Лиги справедливости» в прокат американец побил рекорд по количеству появлений актеров в образе этого персонажа. Правда, позже критика этой версии Джокера привела к тому, что карьера Лето на коротком отрезке времени пошла на спад, а затем выстрелила с новой силой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг и спел песню.