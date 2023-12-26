Не только крутой музыкант, но и талантливый актер: пять самых ярких ролей Джареда Лето
Джареду Лето исполнилось 52 года
Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd
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Талантливый человек талантлив во всем — эта поговорка, как ничто другое, точно характеризует знаменитость.
От роли единственного смертного старца до роли Джокера — Джаред Лето, кажется, воплотил на экране все образы, которые только можно было представить. И эти успехи он демонстрирует, совмещая деятельность в кадре с музыкальной карьерой. Только за последние годы артист выпустил с десяток успешных песен в составе собственной группы, получил «Оскар» и «Золотой глобус».
В честь дня рождения актера и фронтмена, которому исполняется 52 года, вспоминаем пять лучших ролей культового деятеля искусств.
Реквием по мечте (2000)
Джаред Лето в роли Гэри Голдфарба.
Сюжет этого фильма, режиссером которого стал Даррен Аронофски, вряд ли захотел бы повторить хоть один человек, который его смотрел. История крутится вокруг четырех героев, чья жизнь превращается в ад из-за употребления запрещенными веществами. Фильм получил очень хорошую оценку критиков, но чуть не провалился в прокате. Одну из главных ролей на экране воплотил Джаред Лето: специально ради этого он похудел на 13 килограммов, общался с настоящими наркоманами и на месяц отказался от секса и употребления сахара. Лето потребовалось около полугода, чтобы позже вернуться к привычному облику и поправить здоровье.
Господин Никто (2009)
Джаред Лето в роли Немо.
В фантастической драме Жако Ван Дормаля Джаред Лето сыграл 118-летнего старца Немо — последнего смертного за Земле, который просыпается в отдаленном будущем и пытается вспомнить факты своей биографии. Позже выясняется, что он жил несколькими параллельными жизнями. В интервью после съемок сам Джаред рассказывал, что некоторые сюжетные условности помогли ему раскрыть своего персонажа глубже, вложить ему ту мораль, которую он сам считал нужным. Из уважения к группе 30 Seconds to Mars и творчеству Джареда Лето Ван Дормаль ввел в картину эпизод, в котором одна из параллельных жизней Немо связана с Марсом.
Дом Гуччи (2021)
Джаред Лето в роли Паоло Гуччи.
Как и Кристиан Бэйл, Джаред Лето на многое готов ради хорошей роли. В разное время музыканту удавалось похудеть в полтора раза и набрать вес. Не единожды артист доказывал, что способен на самые сумасшедшие эксперименты со своей внешностью. Впрочем, для образа Паоло Джаред сделал исключение и решил прибегнуть к помощи гримеров, что ничуть не сделало его облик хуже. В Сети сам фильм получил крайне противоречивые отзывы, но даже с учетом этого факта не отметить отличнейшую игру Лето и его детальную проработку сюжета было просто невозможно.
Комната страха (2022)
Джаред Лето в роли Джуниора.
Этот фильм стал второй совместной работой Джареда Лето и Дэвида Финчера после «Бойцовского клуба». Уже успевший изучить возможности музыканта и актера режиссер целенаправленно предложил Лето сыграть Джуниора, потому что не видел в этом образе никого другого. Стоит отметить, что с поставленной задачей 52-летний Лето справился выше всяких похвал. Фирменные косички персонажу Лето Дэвид Финчер заплетал лично, что буквально вдохновило Джареда на подвиги на съемочной площадке.
Отряд самоубийц / Лига справедливости Зака Снайдера (2021)
Джаред Лето в роли Джокера.
Роль Джокера по праву могла бы быть названа не самой яркой, но самой дикой и противоречивой в послужном списке Джареда Лето. Мало того, что его версия главного злодея в версии DC была названа кинокритиками «самой смазливой», так еще и персонаж актера перетянул на себя все внимание зрителя, несмотря на наличие главных герев. Поклонники вселенной только и гудели, что про Джареда и его роль, и это при том, что среди коллег музыканта были Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл и Джейсон Момоа.
С выходом «Лиги справедливости» в прокат американец побил рекорд по количеству появлений актеров в образе этого персонажа. Правда, позже критика этой версии Джокера привела к тому, что карьера Лето на коротком отрезке времени пошла на спад, а затем выстрелила с новой силой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг и спел песню.