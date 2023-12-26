«Зашел не в ту дверь»: Киркоров извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артист признается, что совершил ошибку и не собирается искать себе оправдания.

Скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой набирает обороты все больше. Многие артисты, побывавшие на мероприятии, предпочитают хранить молчание, вероятно, надеясь, что шумиха сойдет на нет сама собой. Однако есть и те, кто решил взять слово и попробовать объяснить ситуацию. Или извиниться перед разочарованными поклонниками. Среди тех, кто решил высказать свое мнение — король российской эстрады Филипп Киркоров.

На своей официальной странице «ВКонтакте» певец опубликовал видео, в котором приносит извинения всем, кого оскорбило его участие в вечеринке. Исполнитель отмечает, что не знал о тематике вечеринки, а, когда увидел происходящее, решил не оставаться и покинул заведение. Однако он понимает, что это не может быть какие-то оправданием. Более того, искать оправдания он не собирается, равно как перекладывать ответственность на других, ведь это все-таки не по-мужски.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда „зашел не в ту дверь“… В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба. народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я — артист только своей страны. Я — патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку», — говорит Филипп Киркоров.

Певец отметил, что не хотел бы, чтобы такая оплошность как посещение вечеринки стала причиной ограничения его творческой деятельности на территории РФ. Потому что Россия — единственная страна, где он существует как артист и как гражданин.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала предметом разбирательств многих силовых ведомств и надзорных органов, общественность требует запретить концертную деятельность участникам одиозной тусовки, Роскомнадзор проверяет фото- и видеоматериалы на предмет пропаганды ЛГБТ*.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой.

* — запрещенная в России экстремистская организация