Российские силы ПВО сбили два украинских Су-24 в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости

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В Минобороны РФ рассказали об успехах армии на Украине за сутки.

Два украинских самолета Су-24 сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российским бойцам удалось перехватить пять реактивных снарядов HIMARS и сбить 24 украинских беспилотника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитникам Донбасса удалось успешно сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря нескольким факторам.