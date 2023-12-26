Полиция задержала главу Кургана Ситникову

Фото: Игорь Меркулов / ТАСС

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В экстренных службах подтвердили данную информацию.

Глава города Курган Елена Ситникова была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник подтвердил задержание Ситниковой.

«Да, задержана», — сказал он.

Иных подробностей он не привел. Пока неизвестно, в чем подозревают или обвиняют главу Кургана. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

РИА Новости пишет, что полиция в настоящее время работает с Ситниковой. На данный момент это вся информация.

Пост главы города Ситникова заняла в июле 2021 года. Ранее она исполняла обязанности заместителя главы Кургана, а также возглавляла местный департамент социальной политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан замгендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов.