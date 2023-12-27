Выбрала роль жертвы? Как Бородина построила карьеру на телевидении

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость много лет была ведущей популярного шоу, однако путь к успеху оказался не таким радужным.

Ксения Бородина осознанно выбрала роль «жертвы» на проекте «Дом-2», потому что так ей было удобнее строить карьеру. Об этом пишет dni.ru.

Ведущей телестройки она стала в далеком 2004 году. С тех пор обсуждения вокруг нее не утихали — ненавистники поливали ее грязью буквально за все, а на проекте к этому негативу добавлялись и осуждения коллег. Но зрителям такое нравилось.

Однако Бородина спустя много лет поняла, что не может постоянно доказывать всем, что не является тем человеком, образ которого они привыкли видеть на проекте.

Звезда шоу-бизнеса и легендарная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила об уходе из культовой передачи. В последнее время она все реже появлялась в эфире, а поклонники начали чувствовать неладное.

Теперь уже бывшую участницу «Дома-2» возмущает то, что ее ненавидят совершенно незнакомые люди, которые при этом продолжают следить за ее жизнью. Некоторые из них, по словам Бородиной, даже создают целые группы, где регулярно критикуют ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дважды разведенная Бородина раскрыла секрет прочных отношений.