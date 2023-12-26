«Чтобы его узнали»: полиция в Австрии объяснила букву Z на шлеме сотрудника
Полиция Австрии: буква Z на шлеме сотрудника означает первую букву его фамилии
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Stroh
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Пометка на каске вызвала ажиотаж в стране. Но имеет ли она отношение к России?
Буква Z, которую увидели на шлеме полицейского в Вене, означает первую букву его фамилии. Об этом австрийские правоохранители сообщили в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
Граждане страны заметили на шлеме одного из силовиков, который обеспечивал порядок во время рождественских гуляний в Вене, букву Z, которая вызвала ассоциацию с российской спецоперацией. Отметка спровоцировала ажиотаж в соцсетях.
«Z — это первая буква фамилии коллеги, который пометил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали», — прокомментировали в полиции.
В публикации также отмечается, что буква не имеет никакого отношения к России, а сам полицейский такому символу не придавал особого значения. После скандала его попросили избавиться от символа, что он и выполнил.
Буквы Z («За победу») и V («Сила V правде», «Задача будет выполнена») стали символами российской спецоперации по защите Донбасса. ВС РФ подключились к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля после очередного ряда обстрелов по приграничным городам со стороны Украины.
Президент Владимир Путин назвал главными целями СВО денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также помощь мирному населению Донбасса.
Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемые в избиении военного за букву Z на одежде в Судаке задержаны.