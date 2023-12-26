Путин провел оживленную беседу с Пашиняном в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Необходимость для диалога представителей России и Армении назрела давно.

Президент России Владимир Путин провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах экскурсии для лидеров об истории музея-заповедника «Павловск». Момент оживленной беседы удалось снять журналистам.

О чем шла беседа — неизвестно, но в кадр попала яркая жестикуляция президента РФ.

Разговор был совсем небольшим и длился не более минуты. Затем президенту РФ задал какой-то вопрос лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, чем и воспользовался Пашинян, удалившись от Путина на некоторое расстояние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не исключили возможного диалога Путина и Пашиняна в Петербурге. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что у них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий.

В Санкт-Петербурге 25 и 26 декабря состоятся заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ. Ранее армянский премьер неоднократно отказывался от участия в саммитах ОДКБ, СНГ или ЕАЭС. Владимир Путин, комментируя его отсутствие на мероприятиях, пояснил, что это не связано с «желанием или нежеланием» продолжать сотрудничество с организациями. По его словам, причина кроется во внутренних процессах республики.