VK: как бизнес продвигал товары и услуги в 2023 году

Фото: vk.com

Среднемесячное количество объявлений в VK Рекламе выросло в 15 раз год к году.

В 2023 году на каждый вложенный рубль в продвижение сайтов платформа сгенерировала в 2,6 раза больше покупок, добавлений товаров в корзину, заявок и других целевых действий. Число продаж в мобильных приложениях выросло в 3,6 раза, а выручка интернет-магазинов от рекламы — в два раза.

Лидеры по инвестициям в продвижение на платформе компании из электронной коммерции, на втором месте — финансы. Третье место делят отдых и развлечения, недвижимость и товары повседневного спроса. Быстрее других наращивают бюджеты на рекламу бизнесы в категориях спорт и недвижимость.

vk.com

Количество уникальных рекламных кампаний сайтов росло в течение года в среднем на 62% в месяц, инвестиции бизнеса — на 82%. На платформе продвигается на 70% больше приложений, чем год назад. Бюджеты на их рекламу увеличились на 88%. Активнее всех нарастили количество установок после перехода по объявлениям приложения соцсетей — в 5,2 раза за год.

vk.com

По итогам года средний показатель выручки, сгенерированной интернет-магазинами с помощью VK Рекламы, вырос почти в два раза. Выше всего он у маркетплейсов — 8,5 рубля на каждый вложенный в рекламу рубль.

vk.com

Один из самых популярных форматов на платформе — лид-формы. С их помощью пользователи могут оставить в объявлении контакты для заявки на обратную связь, а компании — получить готовых к покупке клиентов. За год бизнес увеличил бюджет на продвижение лид-форм в VK Рекламе на 90%. Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75%.

vk.com

В феврале 2023 года VK Реклама вышла из бета-тестирования и запустила продвижение сообществ ВКонтакте. Самые популярные цели продвижения — рост подписчиков и сообщений. В диалоге пользователи уточняют детали о товаре или услуге, оформляют заказы. Количество сообщений, отправленных бизнес-сообществам после клика по рекламе, в среднем увеличивалось вдвое месяц к месяцу.

В марте в VK Рекламе появились инструменты для продвижения контента ВКонтакте: видео, прямых трансляций и музыки. За счет повышения точности алгоритмов средняя стоимость рекламного просмотра ролика сократилась в ноябре в четыре раза по сравнению с мартом. Среднемесячное количество лайков к видео выросло в восемь раз, а их цена для бизнеса снизилась более чем в три раза.

Осенью VK Реклама запустила инструменты медийной рекламы для роста охвата и узнаваемости бизнеса, а также продвижение групп в Одноклассниках и контента в Дзене. Для разработчиков и издателей приложений стало больше мест продвижения в RuStore: теперь объявления можно показывать в поисковой выдаче магазина, в разделах «Интересное», «Игры» и «Приложения».