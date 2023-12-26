Пельмени и даже сгущенка: какими российскими продуктами торгуют в ОАЭ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Правда, пришлось подумать над названием и упаковкой, чтобы избежать трудностей перевода.

Продукты из Петербурга теперь можно найти в Объединенных Арабских Эмиратах. На прилавках появилась, например, сгущенка из кокоса.

Набирают популярность российские пельмени, гречка и даже творог. Правда, пришлось подумать над названием и упаковкой, чтобы избежать трудностей перевода.

Ну а дальше предприниматели из Северной столицы намерены лишь расширять продажи. Где их продукция скоро может появиться, расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главное таможенное управление Китая приняло решение о возобновлении экспорта российской свинины. В 2008 году министерство сельского хозяйства КНР ввело ограничения на поставки такого мяса из РФ.

Однако сейчас сторона провела анализ и оценила риски, в результате чего запрет был отменен. Уточняется, что был проведен анализ системы госконтроля африканской чумы свиней в стране - нарушений, соответственно, выявлено не было.