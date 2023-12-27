Святая вода и волосы: что такое черный рок и как от него избавиться

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

Убрать магическое воздействие самостоятельно можно с помощью специального ритуала.

Черный рок не возникает сам по себе — всегда есть человек, который его наводит, и человек, который его получает. В беседе с 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис подробно рассказал о том, как узнать, что над вами навис злой рок.

Это определенный сгусток темной магической энергии, которая направляется к вам, впитывается в вашу линию жизни, внося туда хаос и деструктив: к примеру, ваша машина начинает ломаться, вы не можете вовремя добраться в нужное для вас место. Как только вы занимаетесь работой, инструменты падают из рук.

Или ваше здоровье дает сбои, с психикой начинаются проблемы. Многие говорят, что это злая судьба либо же сглаз. Однако это вполне себе осязаемая и наведенная извне магическая программа, направленная на разрушение жизни человека, либо же целого рода.

«Возникает законный вопрос: что нужно делать, чтобы избавиться от черного рока? Прежде всего необходимо выполнить диагностику и посмотреть, есть ли на вас и на членах вашей семьи загадочное магическое воздействие», — отметил Харрис.

Для этого нужно отправиться в церковь и взять святую воду, перед сном налить ее в некий сосуд и поставить в ноги каждому члену семьи.

Далее необходимо выдернуть по одному волосу и положить на эту воду. А утром уже посмотреть, что стало с волосом.

«Если волос утонул, ваша судьба отягощена и, возможно, на вас есть черный рок. А если волос остался плавать на поверхности, то вы чистые и не подвержены какому-либо негативу», — объяснил оккультист.

Если же вы оказались во второй ситуации, необходимо провести ритуалы магического очищения.

Самый простой из них — воспользоваться энергией светлого праздника Рождества, который будет совсем скоро, и заказать молебен о здравии. Также, если вы увидели, что волос утонул не только у вас, но и у членов вашей семьи, тогда, возможно, стоит задуматься о том, что это уже семейное проклятие, и работать нужно с каждым членом семьи.

«В любом случае стоит понимать, что эта магическая программа не возникает из ниоткуда. И наводят ее на вас люди и чаще всего те, кто вам завидует. Поэтому меньше делитесь своими планами, меньше рассказывайте о сокровенном даже самым близким людям. Счастье любит тишину», — посоветовал эксперт.

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