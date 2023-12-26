«Напоить» кожу: почему зимой нужно налегать на воду

Врач Кондрахина: зимой нужно пить больше воды для увлажнения кожи

Фото: www.globallookpress.com / Johannes Pfatschbacher

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Как стоит ухаживать за собой в холодное время года?

Зимой нашей коже требуется более тщательный уход по сравнению с летним периодом. Особое внимание нужно уделить питьевому режиму, рассказала изданию aif.ru заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина.

Как отметила специалист, в отопительный сезон уровень влажности в помещениях может снизиться до 10% при норме 40-60%. Кожа особенно чувствительная к переменам начинает сильно шелушиться.

Чтобы она не пострадала от воздействия сухого воздуха, нужно применять ряд мер. В том числе для умывания стоит использовать мягкие средства, например, пенку либо молочко.

Также косметолог советует избегать умывания слишком горячей водой, отдавать предпочтение теплой. Что касается крема, сообщается, что в холодное время года кожа нуждается в более плотных, насыщенных текстурах.

По этой причине нужно пользоваться питательными и увлажняющими кремами с активным составом. Кроме того, нужно пить больше жидкости для восстановления влаги изнутри кожи.

Не обойтись и без увлажнителей воздуха. Обязательными атрибутами также должны стать крем для рук и увлажняющие лосьоны для тела.

«Зимняя» офисная косметичка

В сезонной «офисной» косметичке должна присутствовать термальная вода в виде спрея. При этом воду нейтральной минерализации можно применять для любого типа кожи.

Она позволит за короткое время восстановить тонус и предотвратить образование неприятных симптомов в течение рабочего дня. Не стоит забывать и про уход за губами.

В течение дня периодически наносите гигиеническую помаду либо бальзам для губ. А крем для рук — при каждом ощущении дискомфорта и сухости кожи.

О руках

Как объяснила эксперт, длительное нахождение на морозе без перчаток, варежек может привести к замедлению кровообращения. Вместе с тем холодный воздух и низкая влажность зимой могут привести к образовыванию трещин и раздражения, поэтому обязательно нужно носить перчатки.

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