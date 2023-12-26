Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чиновник отметил, что новый отечественный автомобиль можно назвать машиной бизнес-класса.

В Минфине РФ заявили о намерении первыми пересесть на новые автомобили Lada Aura. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире федерального канала.

По его словам, он одним из первых успел связаться с «АвтоВАЗом» и попросил отправить первые пять автомобилей со станка министерству финансов. Чиновники должны получить машины в начале 2024 года, уточнил министр.

«И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», — прокомментировал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что ему уже посчастливилось лично протестировать отечественную новинку, и она оказалась комфортабельной. По его словам, Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса, которая ничуть не хуже зарубежных моделей.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал выпуск первой «Волги» в середине 2024 года.