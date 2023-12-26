В Подмосковье шестилетняя девочка укололась найденным в детсаду шприцем
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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Ребенок получил повреждения запястья и кисти.
В подмосковном Орехово-Зуево шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уточняется, что воспитанники детсада обнаружили во время прогулки пустой шприц возле забора.
«В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти», — говорится в сообщении.
Девочке оказали медпомощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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